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Экономика

Сельское хозяйство Псковской области демонстрирует положительную динамику

Сельское хозяйство Псковской области демонстрирует положительную динамику. Об этом шла речь 17 мая в ходе рабочей встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора области Андрея Турчака, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Первый квартал мы закончили с приростом в 30%. И, радует, что это в основном такие отрасли, как животноводство, это молочка, историческая для Псковской области, которая являлась якорем, и положительная динамика по растениеводству. Мы по прошлому году собрали (валовый сбор) 120 тысяч тонн зерна. Могу сказать, что в 2009 году регион собрал 20 тысяч тонн. То есть в 6 раз мы нарастили объемы», - констатировал глава региона. «Это огромный рост», - отреагировала председатель СФ.

А. Турчак подчеркнул, что это обеспечено реализацией целого ряда крупных проектов в сфере АПК и в области молочного и мясного животноводства. «Мы реализовали самый крупный на Северо-Западе проект по строительству свинооткормочного комплекса на 2 миллиона голов единовременного содержания. Это несколько площадок», - сказал он. 

«Это частный инвестор, частные инвестиции?» - уточнила В. Матвиенко. «Это частные инвестиции с привлечением заемных средств примерно 50 на 50 со Сбербанком России. Проект в 2018 году реализовывается, заканчивается. Общий объем инвестиций — 50 млрд рублей», - ответил губернатор.

Он также отметил: «Мы всегда являлись комплектатором по отношению к крупным производствам Москвы и Санкт-Петербурга. Это направление в части обрабатывающих производств развивали в эти годы. У нас сформирован крупный электротехнический кластер на юге Псковской области. Это проект, который поддержан Министерством промышленности РФ. Завод электротехнического оборудования, подъемно-транспортные машины, кабельное производство». 

 

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