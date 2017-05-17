0
20:48
Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться
20:01
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
18:24
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
18:22
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
17:49
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17:24
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16:48
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
Еще новости
Общество

Мастер-класс по работе с электронными ресурсами ЖКХ прошел в Пскове

В информационном центре Псковской областной библиотеки прошел День информации из цикла «Электронный гражданин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках встречи состоялся мастер-класс по работе с официальными, информационными порталами и электронными ресурсами жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель правления некоммерческой организации «Союз собственников недвижимости Псковской области», эксперт Общественной платы региона Алексей Кириллов рассказал о возможностях интерактивного  взаимодействия граждан с органами власти по вопросам ЖКХ, поделился информацией о существующих и находящихся в разработке электронных ресурсах по этой теме и на конкретных примерах показал возможности поиска информации по ходу капитального ремонта жилых домов и работе управляющих компаний. 

Разговор также шел о выборе оптимальных путей управления многоквартирными домами, взаимодействии государства и собственников.  Участники встречи обсудили сложные и актуальные вопросы по ЖКХ.

А. Кириллов отметил, что Союз собственников недвижимости всегда готов дать консультацию гражданам, на сайте организации, и есть примеры обращений и решений по вопросам жилищно-бытового обслуживания.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться
17 мая 2017
Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться 1
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
17 мая 2017
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
17 мая 2017
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
17 мая 2017
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17 мая 2017
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
17 мая 2017
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
17 мая 2017
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
Обратная сторона медалей
17 мая 2017
Обратная сторона медалей

Идет загрузка...