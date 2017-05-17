Мастер-класс по работе с электронными ресурсами ЖКХ прошел в Пскове

21:44, 17 мая 2017, ПАИ

В информационном центре Псковской областной библиотеки прошел День информации из цикла «Электронный гражданин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках встречи состоялся мастер-класс по работе с официальными, информационными порталами и электронными ресурсами жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель правления некоммерческой организации «Союз собственников недвижимости Псковской области», эксперт Общественной платы региона Алексей Кириллов рассказал о возможностях интерактивного взаимодействия граждан с органами власти по вопросам ЖКХ, поделился информацией о существующих и находящихся в разработке электронных ресурсах по этой теме и на конкретных примерах показал возможности поиска информации по ходу капитального ремонта жилых домов и работе управляющих компаний.

Разговор также шел о выборе оптимальных путей управления многоквартирными домами, взаимодействии государства и собственников. Участники встречи обсудили сложные и актуальные вопросы по ЖКХ.

А. Кириллов отметил, что Союз собственников недвижимости всегда готов дать консультацию гражданам, на сайте организации, и есть примеры обращений и решений по вопросам жилищно-бытового обслуживания.