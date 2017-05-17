Опа! Зайцы!

01:08, 18 мая 2017, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» в Пскове открылся уличным выступлением «Упсала-цирка», первого в мире цирка для хулиганов или, в переводе на канцелярский, для «трудновоспитуемых детей».

Упсала-цирк единственный в России цирк, в котором занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особенностями в развитии. Здесь они получают шанс уйти с улицы и, как отмечают создатели цирка, «изменить свой жизненный сценарий». Начиналось всё в 2000 году с продавщицы из ларька с шаурмой, немецкой студентки, приехавшей на социальную практику, и беспризорников с петербургского вокзала, а теперь в друзьях у «Упсала-цирка» знаменитый Вячеслав Полунин и Цирк дю Солей.

Первые артисты, которых создатели цирка выискивали в подворотнях и на чердаках, пытались делать цирковые трюки прямо на городских улицах, тренировались где придётся – в парках, на площадях, в социальных столовых. Только в 2012 году у «Упсала-цирка» появился свой постоянный шатёр.

«Упсала-цирк» – не классический цирк. В спектаклях соединяются акробатика, жонглирование, танцы, пантомима, есть элементы паркура и брейкданса.

Чтобы посмотреть на всё это, на пятачке пешеходной улицы Пушкина собрались горожане, подопечные интернатов для детей с особенностями развития и Центра лечебной педагогики.

Я на этом празднике жизни оказалась случайно, подействовала реклама фотографа, волонтёра и друга «Упсала-цирка» Дмитрия Маркова, который время от времени снимает выступления ребят. До этого про «Упсала-цирк» слышала только то, что он есть. Теперь знаю историю возникновения и вот — побывала на небольшом представлении. Кстати, «Упсала» — от слова «упс» и слога «ла».

У заявленного места народ собирался заранее, заранее же занимая выгодные с точки зрения обзора лавочки. Но когда от театра в сторону Октябрьского проспекта выдвинулась группка разноцветных зайцев с большими ушами и хвостиками «пупочкой», публика послушно покинула партер и потянулась за ними.

Заиграла французская песенка, отсылающая к музыкальным темам из «Амели», зайцы по одному стали разминаться, разогревая себя и зрителей сальто и кувырками. Минут через десять зрителей коротко приветствовал руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев, рекомендовавший псковичам при каждой возможности «всегда и везде» ходить на выступления ребят. Ну, а потом понеслось: ушастая пирамида, каждый элемент которой завершался радостным криком «опа-па!», жонглирование, акробатика, хождение на руках, прыжки через скакалку на моноцикле, прыжки на трамплине и вообще любые прыжки вверх тормашками.

В «Упсала-цирке» постоянно занимаются примерно 60 детей и подростков, каждую осень проводится новый набор в цирковые группы. Начальная называется – «Тюлени», основная – «Олени». На улице Пушкина псковичи имели честь наблюдать выступление оленей в заячьей шкуре. Такой вот забавный каламбур.

Я не люблю цирк, тот цирк, что с настоящими животными, которые послушно прыгают с тумбы на тумбу и из кольца в кольцо. Не люблю дрессировщиков, медведей на велосипедах, лошадей, бегающих по арене, и несчастных тигров, в пасть которым каждый норовит сунуть свою голову. Не понимаю я странные человеческие развлечения такого рода. «Упсала» — конечно, совсем другое. Таким должен быть всамделишный, честный цирк: с уличными представлениями – босиком по брусчатке, с неидеальными элементами, с «опа-па» и подростками-артистами запросто качающими на ручках малышню, пришедшую на выступление.

Во время трюков напрочь забываешь о том, что вокруг тебя город, спешка и, вообще-то, рабочий день с десятком обязанностей. Улыбаешься, хлопаешь мастерству и непосредственности.

Когда всё закончилось, возникло ощущение, что я снова «вынырнула» в душный мир. Понятно, что представление – вершина Упсала-айсберга, от публики скрыта работа тренеров, социальных педагогов, самих циркачей и, думается, много другого скрыто, чтобы зрители имели возможность просто любоваться на этих лёгких тяжёлых детей.

А ещё я смотрела на лица ребят. Они такие красивые все. Не знаю почему. Вроде лица себе и лица, ничего особенного, но в каждое хочется вглядываться. Если бы умела фотографировать, наделала бы портретов с выступления.

18 мая в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра «Упсала-цирк» покажет спектакль «Бонифаций». В этой постановке вместе с профессиональным актёром участвуют ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Вход на спектакль бесплатный по пригласительным билетам, которые, возможно, ещё получится достать в кассе театра.