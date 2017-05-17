Валентина Матвиенко познакомилась с историей Псковского театра драмы

22:03, 17 мая 2017, ПАИ

17 мая в рамках двухдневного рабочего визита в Псковскую область председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко побывала в Псковском академическом театра драмы имени А. С. Пушкина и познакомилась с его историей. Ее сопровождал губернатор Андрей Турчак. Экскурсию по зданию провел директор Театрально-концертной дирекции области Дмитрий Месхиев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Д. Месхиев рассказал гостье о том, что на сцене «Народного дома» выступали прославленные Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Айседора Дункан, Вера Комиссаржевская и другие знаменитости, показал экспозицию, посвященную истории театра, а также обновленные в результате реконструкции зрительный зал, малую сцену и технические помещения.

Напомним, что решение о проведении капитальной реконструкции Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина принял губернатор Псковской области Андрей Турчак в 2011 году. Работы проводились за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках подготовки к 1150-летнему юбилею Изборска.