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Четыре автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

17 мая в Пскове на мосту имени 50-летия Октября произошло столкновение четырёх легковых автомобилей, стало известно Псковскому агентству информации.

«Опель Вектра» не разъехался с автомобилем «Дэу Нексия». В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии специалисты Скорой помощи осмотрели ребёнка 2014 года рождения, медицинская помощь ему не потребовалась.

Также машина «Ситроен Берлинго» врезалась в «Мицубиси Аутлендер». Никто не пострадал. 

 

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