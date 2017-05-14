Четыре автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

22:11, 17 мая 2017, ПАИ

17 мая в Пскове на мосту имени 50-летия Октября произошло столкновение четырёх легковых автомобилей, стало известно Псковскому агентству информации.

«Опель Вектра» не разъехался с автомобилем «Дэу Нексия». В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии специалисты Скорой помощи осмотрели ребёнка 2014 года рождения, медицинская помощь ему не потребовалась.

Также машина «Ситроен Берлинго» врезалась в «Мицубиси Аутлендер». Никто не пострадал.