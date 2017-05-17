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Общество

Псков и Великие Луки присоединятся к Всероссийскому велопараду

28 мая Псков и Великие Луки присоединятся к Всероссийскому велопараду. Об этом Псковскому агентству информации сообщил координатор Федерального проекта «Трезвая Россия», член молодежного парламента Эльхан Мехтиев.

В этот день в стране пройдут десятки велосипедных праздников. «Велопарад станет отличным городским праздником для всех – и велосипедистов, и пешеходов! Участников ждет праздничная программа, конкурсы, угощения и сюрпризы от партнеров велодвижения, игры на свежем воздухе и новые знакомства!» - анонсировали организаторы мероприятия.

Несмотря на то, что в этом году велопарад пройдет без определенной тематики, жителей Пскова ждет конкурс на самый оригинальный костюм. В Пскове праздник состоится на территории главного корпуса Псковского государственного университета – Университетского сквера. На протяжении дня участники смогут посетить различные площадки, сфотографироваться в тематических фотозонах и поиграть на свежем воздухе.

«Велопарады уже проводятся во многих городах России, так, в прошлом году такие мероприятия прошли в 37 городах… К сожалению, в Пскове велопарада ещё не было. В этом году к нам обратились общественные молодежные организации и велосообщества города Пскова с инициативой проведения велопарада в Пскове. Цель данного мероприятия - популяризация велосипеда, как экологически чистого транспортного средства, пропаганда здорового образа жизни и повышение культуры соблюдения правил дорожного движения», - сказал член молодежного парламента Максим Афанасенко 

В свою очередь руководитель Псковского городского движения VELOVE Наталия Примиленная отметила: «Я считаю, что у Пскова есть огромный потенциал к развитию городской инфраструктуры. Наша с вами миссия — привлечь внимание людей к проблемам городской среды и продемонстрировать супервозможности и удобство велотранспорта. Приезжай на Всероссийский велопарад 28 мая – докажи всем, что твой город может стать удобным и безопасным!» 

«Могу сказать, что такое мероприятие в городе будет впервые. Я убежден, что для каждого участника велопарада мы устроим незабываемый праздник, будет много интересных сюрпризов. Все желающие могут уже добавляться в группу в соцсети «ВКконтакте» и пока пройти онлайн регистрацию», - пригласил Эльхан Мехтиев. https://vk.com/veloparadpskov
Напомним, что организаторами велопарада выступают Федеральный проект «Трезвая Россия», молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, «ВелоПсков», Velove, «Псковвелодрайв», «Веломаршруты Пскова».

Программа в Пскове:

10:30 - 12:30 – Сбор и регистрация участников велопарада. На старте участники смогут подготовить свой велосипед к велопараду и украсить его символикой мероприятия.
12:30 - 13:30 – Велопарад  по центральным улицам города: площадь Ленина - площадь Октябрьская - Октябрьский проспект - улица Гагарина - улица Яна Фабрициуса - площадь Победы - улица Советская - площадь Октябрьская - площадь Ленина.
13:45 – Конкурс на лучший велосипедный образ.

 

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