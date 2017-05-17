Говядину без ветеринарных документов вернули в Белоруссию псковские специалисты

22:47, 17 мая 2017, ПАИ

В Себежском районе приостановлено движение транспортного средства, перевозившего около 1500 кг говядины в четвертинах без ветеринарных и товаротранспортных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В машине специалисты обнаружили говядину тёмно-красного цвета со следами загрязнений, уложенную навалом, переложенную картоном и накрытую одеялом. Кроме того, транспорт не был оснащен холодильным оборудованием, на момент досмотра температура в грузовом отсеке составила +13 градусов по Цельсию. Перевозка говядины осуществлялась вместе с посторонними предметами (канистра, запасное колесо).

В итоге сотрудники Россельхознадзора запретили перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию. Специалисты провели денатурацию товара раствором метиленовой сини.