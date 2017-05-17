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Общество

Лучшие пожарные выбраны в Псковской области

17 мая в Псковской области были определены лучшие пожарные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото 60.mchs.gov.ru

В областном конкурсе приняли участие представители ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области», ФГКУ «2 отряд ФПС по Псковской области», ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» и ФКУ «36-я пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы ГПС по Псковской области (договорная)».

Фото 60.mchs.gov.ru

По условиям конкурса участники обязаны:
- знать и выполнять свои непосредственные функциональные обязанности;
- знать законодательные и иные нормативные правовые акты РФ в области обеспечения пожарной безопасности;
- знать материально-техническую часть пожарно-технического вооружения и оборудования, основы его эксплуатации и применения; 
- применять свои профессиональные знания на практике, в пределах представленных полномочий;
- знать способы и методы оказания первой медицинской помощи и уметь применять их на практике;
- уметь оформлять и вести служебную документацию в пределах своей компетенции;
- уметь использовать в практической деятельности современные информационные технологии, владеть навыками работы на современных образцах пожарной техники.

Фото 60.mchs.gov.ru

Кроме того, сотрудники соревновались в следующих дисциплинах: вязание двойной спасательной петли без надевания на пострадавшего, подъём в окно четвёртого этажа учебной башни по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, кросс 1000 метров, челночный бег 10 по 10 метров и подтягивание на перекладине.

По итогам конкурса в номинации «Лучший начальник караула» победил лейтенант внутренней службы, начальник караула ПСЧ-1 Вадим Кирюхов, «Лучший пожарный» - младший сержант внутренней службы ПСЧ-1 Дмитрий Зверев, «Лучший работник пожарной охраны» - командир отделения ПСЧ-2 Андрей Петров.

Победители примут участие в зональном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный», который состоится 23 мая в Великом Новгороде.

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