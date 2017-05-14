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Вертолёт санавиации с пострадавшими в ДТП автогонщиками вылетел из Великих Лук в Санкт-Петербург

В 22:20 вертолёт санавиации МЧС с Никитой Гергелем и Алексеем Лукьянюком на борту вылетел из города Великие Луки в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. Напомним, автогонщики пострадали в ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017» 17 мая

Пункт назначения - клиника № 2 ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России. Время в полёте составит около двух часов. 

За Вячеславом Кучеровым из московского НИИ СП имени Н. В. Склифосовского едет реанимобиль. Прибытие в Великие Луки ожидается около 2 часов ночи. 

«Все находятся в сознании. Угрозы жизни нет», - добавили в Федерации.

 

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