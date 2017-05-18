Договоры без конкурса заключал директор МУП «Сервис» в Плюсском районе

10:13, 18 мая 2017, ПАИ

Постановлением руководителя УФАС России по Псковской области и. о. директора МУП «Сервис» привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Плюсского района провела проверку и установила, что в нарушение требований части 5 статьи 24 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и. о. директора МУП «Сервис» заключал договоры на выполнение одноименных работ по распиловке, колке и укладке дров на общую сумму 980 тыс. рублей без объявления и проведения конкурсных процедур.

В связи с этим прокурором района возбудил в отношении и. о. директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ, которое было направлено для рассмотрения в Псковское УФАС.