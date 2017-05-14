0
16:46
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14:46
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14:32
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
22:13
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
13:56
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
19:30
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
15:38
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
Еще новости
Происшествия

Два лесных пожара произошли в Псковской области 17 мая

17 мая в Псковской области произошли два лесных пожара на площади 2,01 га. Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорания зарегистрировали в Усвятском районе вблизи деревни Лысая Гора и в Порховском районе недалеко от Кокарево. Оба пожара ликвидированы.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе зафиксированы 26 возгораний в лесах на 25,44 га, за аналогичный период в 2016 года произошли 38 пожаров на 52,16 га.

Также в этот день произошел пал травы в Плюссе на площади 1 га. Всего с начала года зарегистрированы 235 палов травы на 256,92 га, в 2016 году – 237 на 369,08 га.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14 мая 2017
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14 мая 2017
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
14 мая 2017
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
13 мая 2017
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
13 мая 2017
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом 5
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
12 мая 2017
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
12 мая 2017
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
11 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО) 8

Идет загрузка...