Два лесных пожара произошли в Псковской области 17 мая

09:36, 18 мая 2017, ПАИ

17 мая в Псковской области произошли два лесных пожара на площади 2,01 га. Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорания зарегистрировали в Усвятском районе вблизи деревни Лысая Гора и в Порховском районе недалеко от Кокарево. Оба пожара ликвидированы.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе зафиксированы 26 возгораний в лесах на 25,44 га, за аналогичный период в 2016 года произошли 38 пожаров на 52,16 га.

Также в этот день произошел пал травы в Плюссе на площади 1 га. Всего с начала года зарегистрированы 235 палов травы на 256,92 га, в 2016 году – 237 на 369,08 га.