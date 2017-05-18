Единый портал персональных данных появится в России

09:26, 18 мая 2017, ПАИ

К 2019 году в России планируется введение портала, который позволит россиянам проверить, кто обладает их персональными данными и запретить их дальнейшее использование, сервис будет вводиться под контролем Роскомнадзора. Об этом пишет газета «Известия».

О создании единого портала персональных данных говорится в проекте программы «Цифровая экономика», который был направлен в правительство из Минкомсвязи в мае. Ожидается, что данный ресурс позволит остановить бесконтрольный сбор персональных сведений у граждан.

Классическим примером сбора личных данных может быть переписывание данных паспорта охранником или вахтером на входе в какое-либо учреждение. При этом остается неясным, что происходит с этими данными дальше, отмечает издание.

Как заявил президент Фонда информационной демократии Илья Массух, портал персональных данных позволит систематизировать этот процесс и создать требования к сбору личных данных. Сбор сведений необходимо будет фиксировать на портале. «Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить», — сказал он.

Особенностью портала будет возможность для пользователя не только увидеть, кто использует его личные данные, но и запретить их дальнейшее применение той или иной организацией.