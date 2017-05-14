Два артснаряда обезврежены в Красногородске и Печорском районе

09:15, 18 мая 2017, ПАИ

17 мая группа обезвреживания поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в Красногородске 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в этот же день псковские сапёры обезвредили в деревне Горохово Печорского района 105-миллиметровый артснаряд.

Кроме того, на 22 мая запланировано уничтожение специалистами 76-й дивизии 123 взрывоопасных предметов, обезвреженных ранее сотрудниками поисково-спасательных отрядов Пскова и Великих Лук.