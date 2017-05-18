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Культура

Международный фестиваль молодёжных театров снова пройдёт в Пушкинском заповеднике

Традиционный международный фестиваль молодёжных театров в третий раз пройдёт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, на этот раз в форуме примут участие студенческие и профессиональные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Скопина (Рязанская область).

В программу вошли 9 спектаклей и уличных представлений по произведениям Пушкина, Гоголя, Чехова, Тынянова, а также две творческие встречи.

Торжественное открытие фестиваля «Михайловское 2017» намечено на Пушкинский день России, который состоится 6 июня. С полной его афишей, можно познакомиться здесь.

Отметим, что организаторами фестиваля в этом году выступают Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге.

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