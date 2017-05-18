Мероприятия в рамках проекта «Здоровье! Досуг! Развитие!» пройдут в Псковской области

10:02, 18 мая 2017, ПАИ

19 мая в Псковской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня детских общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках социального проекта «Здоровье! Досуг! Развитие!» ПРМОД «Союз студенческих отрядов» проведет ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию народных игр среди детей и молодежи.

В частности, 19 мая с 11:00 в городе Острове на территории СОШ №7 имени В. Н. Пушкарева для учащихся и представителей детских общественных организаций проведут эстафету с элементами народных игр, победители которой получат призы и подарки.

На базе этой школы действуют несколько детских общественных организаций, такие как «Седьмое измерение», «Осьминожки», «Орден Феникса», «Российское движение школьников». В этих организациях дети получают возможность реализовать свой творческий потенциал, гражданские и социальные инициативы.

Кроме того, в Пскове в 15:00 в Дендропарке состоится спортивно-игровая программа, в которой смогут принять участие дети вместе со своими родителями. Участников программы ждут мастер-классы по народным играм, а также угощения от партнеров праздника.

«Надеемся, что подобные мероприятия станут хорошей традицией, и в них будет принимать участие большое количество детей и молодежи», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Советском Союзе 19 мая отмечали праздник - День пионерии. В настоящее время этот день называют Днём детских общественных организаций. В Псковской области насчитывают десятки детских организаций, которые объединяют более десяти тысяч детей.

Информацию о мероприятиях социального проекта можно получить у руководителя социального проекта Дмитрия Михайлова, телефон: 8911-350-10-33, E-mail: pskovkdm@mail.ru, группа в «ВКонтакте»: vk.com/pskovzdorov.