Зампрокурора области ответит на вопросы жителей Новосокольнического района 25 мая
25 мая заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.
Прием состоится в 17:00 в прокуратуре района по адресу: город Новосокольники, улица Тихмянова, 24.
Для встречи с заместителем прокурора региона накануне необходимо обратиться к и. о. прокурора Новосокольнического района Роману Щемелеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.