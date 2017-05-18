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Общество

Зампрокурора области ответит на вопросы жителей Новосокольнического района 25 мая

25 мая заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

Прием состоится в 17:00 в прокуратуре района по адресу: город Новосокольники, улица Тихмянова, 24.

Для встречи с заместителем прокурора региона накануне необходимо обратиться к и. о. прокурора Новосокольнического района Роману Щемелеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
 

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