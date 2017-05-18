Псковичи смогут задать вопросы о ЕГЭ заместителю главы Рособрнадзора 19 мая

11:01, 18 мая 2017, ПАИ

19 мая с 11:00 до 12:00 в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки будет работать «горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на вопросы выпускников, родителей и педагогов, касающиеся организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9, содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9, особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

Вопросы будут приниматься по телефону «горячей линии» +7 495 984 89 19. Также их можно прислать по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru или на страницу Рособрнадзора в социальных сетях.

Кроме того, во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра ведомства будет проводиться онлайн-трансляция.