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Общество

Мотосообщество «Позитивная механика» и ГИБДД призвали псковских водителей снизить скорость

В рамках IV Глобальной недели безопасности на Октябрьской площади Пскова сотрудники областного УГИБДД совместно с мотосообществом «Позитивная механика» и организацией «Молодая гвардия» провели акцию «Сбавь скорость! Не спеши!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

Основной целью акции стало привлечение внимания граждан к проблеме безопасности дорожного движения, а также необходимости взаимного уважения со стороны всех его участников.

Фото 60.мвд.рф

В ходе мероприятия участники вручали водителям проезжавших транспортных средств буклеты с призывом безукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть вежливыми и внимательными на дорогах.

фото 60.мвд.рф

В завершение акции представители «Позитивной механики» организовали мотопробег, обратились к водителям с призывом снизить скорость до 30 километров в час и тем самым поддержать всероссийскую акцию. В сопровождении автомобилей Госавтоинспекции мотоциклисты организованной колонной проследовали по центральным улицам областного центра.

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