Псковские рыбаки стали лучшими на областном чемпионате

12:27, 18 мая 2017, ПАИ

13-14 мая на реке Великой в районе деревни Гоголи Псковского района прошёл Чемпионат области по ловле поплавочной удочкой. В соревнованиях приняли участие 9 спортсменов в составе трёх команд из Пскова и Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Призовые места в личном зачёте завоевали псковичи: первое - занял кандидат в мастера спорта Василий Кротюк (Псков) с общим уловом 12 кг 900 граммов, второе - кандидат в мастера спорта Борис Пивоваров, третье - Богдан Фадеев.

В командном зачёте победу одержали псковичи из объединения «Дунаев», «серебро» досталось петербуржцам («Мавер»), а «бронза» - псковской команде «Джем».