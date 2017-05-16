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Спорт

Победители «Губернских состязаний» названы в Псковской области

17 мая в Пушкинских Горах завершился финал областных спортивных соревнований школьников «Губернские состязания», в которых приняли участие 14 команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки Псковской области.

В программу состязаний входили спортивное многоборье и эстафетный бег. В итоге в таких видах программы, как бег 60 м и прыжок в длину, лучшей стала Елизавета Воеводина (Дедовичи). В отжимании равных не было Анастасии Луенковой (Печорский район), в упражнении на пресс - Полине Максимовой, упражнении на гибкость — Марине Дементьевой, в беге на 1000 м - Антонине Одинцовой (Струги Красные). В подтягивании лидером назван Суслов Роман (Локня).

По всей программе спортивного многоборья первые места заняли Анастасия Луенкова и Илья Семёнов (Дедовичи), которые набрали наибольшее количество очков.

В многоборье среди городских школ победа присуждена школе № 3 города Порхова, среди сельских — Стругокрасненской средней школе. Таким же образом распределились призовые места и в общекомандном первенстве. А в эстафетном беге среди городских школ «золото» досталось гимназии Опочки.

Участники и команды были награждены грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, кубками и медалями.

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