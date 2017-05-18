Псковский курсант стал призёром Чемпионата Северо-Запада по греко-римской борьбе

14:45, 18 мая 2017, ПАИ

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Магомед Сайпудинов стал призером Чемпионата Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе, который прошёл в Мурманске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в состязаниях приняли участие 100 спортсменов из Коми и Карелии, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областей.

Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Магомед Сайпудинов завоевал «бронзу» среди мужчин в весовой категории до 75 килограммов. Теперь ему предстоит принять участие в международном турнире по спортивной борьбе, который пройдет в Тарту (Эстонии) в июне.