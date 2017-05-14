10-летнюю девочку сбил пьяный водитель ВАЗа на Крестовском шоссе в Пскове

10:32, 18 мая 2017, ПАИ

17 мая в 19:40 в Пскове у дома № 18 по Крестовскому шоссе 36-летний водитель ВАЗ-21043 при движении на запрещающий сигнал светофор сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.