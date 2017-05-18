Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске

13:47, 18 мая 2017, ПАИ

29-30 мая в Пскове и Изборске состоится российская часть международного форума «Диалог Форт Росс». Как следует из его программы (есть в распоряжении Псковского агентства информации), участие в нем примут главы нескольких регионов РФ, руководители российских и американских компаний, высокопоставленные политики и дипломаты, представители научного и музейного сообществ.

Отметим, что форум был учрежден в 2012 году при участии МИД РФ как неправительственная экспертная площадка для обсуждения вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и США.

Отметим, в декабре 2016 года, в ходе очередного «Форму Форт-Росс», проходившего в Калифорнии, вице-президент компании «Транснефть», экс-сенатор от Псковской области Михаил Маргелов заявил, что «такого рода диалог должен быть основан не только на американской площадке, но также и на российской, например, в музее-побратиме Форт-Росса - Изборске, одном из древнейших русских городов в северо-западной части России». Добавим, что «Транснефть» - один из крупнейших спонсоров форума.

Как стало известно ПАИ, 29 мая в Пскове состоится «музейная часть» форума, тема которой обозначена следующим образом: «Навстречу друг другу: российские первопроходцы и американские пионеры». На открытии форума выступят президент компании «Транснефть» Николай Токарев, президент Chevron Neftegaz Inc., спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В программе - приветственное слово и от псковского губернатора Андрея Турчака.

В качестве экспертов и участников панельных дискуссий заявлены, в частности, почетный старший специалист по сохранению исторического наследия Смитсоновского института Эми Баллард, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, представительница индейского племени Кашайя Мартина Морган, научный руководитель гуманитарных проектов ГМК «Норильский никель» Юлия Кантор, председатель Общества по сохранению Форта Росс Сара Свидлер, генеральный директор благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова, почетный председатель Эрмитажного фонда (США) Пол Родзянко.

Во второй половине дня участники форума отправятся в Изборск.

На 30 мая запланирована деловая часть форума. В ее ходе будут обсуждаться такие темы, как «Энергетика как важная часть геополитики России и США» и «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и изменения климата».

Участие в ней примут посол США в России Джон Теффт, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, экс-директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников, директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов, президент Совета по отношениям «США-Россия» Дерек Норберг.