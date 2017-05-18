Великолучан приглашают к участию в международном конкурсе Eco World

14:52, 18 мая 2017, ПАИ

Великолукские предприятия и высшие учебные заведения города приглашаются к участию в международном конкурсе Eco World. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В течение многих лет Российская Академия Естественных Наук проводит национальный конкурс «ЭкоМИР», а с учетом Года экологии в 2017 году объявлен конкурс на соискание международной премии Eco World. Премия является международной общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды. К участию в попечительском совете и жюри конкурса привлечены авторитетные ученые экологи и общественные деятели из различных стран мира.

Условия конкурса размещены на сайте www.raen.info. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете по адресу электронной почты: prezidiumraen@yandex.ru или по телефону +7 (495) 954-26-11 (профессор А. Антонов).

Напомним, что в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии. Во всех субъектах Российской Федерации проходят мероприятия, посвященные этой теме.