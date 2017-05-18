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Экономика

Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами

18 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала участников 3-го Международного форума приграничных регионов, который проходит в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня в рамках форума началось пленарное заседание «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества».

«Форум проводится третий раз, а значит, он востребован и авторитет его растет, форум заявил о себе как об эффективной площадке по развитию интеграционных проектов в сфере бизнеса, созданию комфортной экономической среды для инвестора. Форум проходит в уникальном, с точки зрения географии положения, регионе. Псковская область - регион удобный для рассмотрения проектов приграничного сотрудничества», - обратилась к собравшимся Валентина Матвиенко.

Она отметила, что на форуме присутствуют представители Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши. «Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать сближению наших стран и даст возможность обменяться опытом приграничного сотрудничества. Наша позиция в том, чтобы российские регионы поступательно наращивали и укрепляли взаимодействие с зарубежными партнерами, содействие этим процессам входит в число ведущих приоритетов для работы Совета Федерации», - отметила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что развитие такого сотрудничества для России имеет особое значение, ведь, как известно, по протяженности границ страна занимает первое место в мире, у России самое большое количество стран-соседей, но такой ресурс, как приграничное сотрудничество, по ее словам, остается слабо развитым. «Однако, именно развитие приграничного сотрудничества является наиболее предпочтительным для развития территории. Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами. На первый план выходит вопрос о совершенствовании законодательства в сфере приграничного сотрудничества. Принятие базового закона о приграничном сотрудничестве близко к финалу, проект закона прошел необходимые согласования, однако после его принятия необходимо обеспечить мониторинг его правоприменения», - сказала Валентина Матвиенко.

Кроме того, она напомнила, что с участием Псковской области реализован значимый проект по улучшению экологического положения в регионе Чудского озера. «Не менее важны и человеческие контакты, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, приграничное сотрудничество остается одним из немногих не пострадавших направлений взаимодействия России и ЕС», - обратила внимание председатель Совфеда и пожелала участникам форума успехов в работе.

В свою очередь губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил: «Мы должны использовать потенциал, обсудить механизмы взаимодействия между регионами-партнерами, Псковская область открыта для диалога. Насыщенная повестка дня форума позволяет вести предметный разговор. Уверен, что форум поспособствует взаимопониманию и конструктивной работе в дальнейшем».

Напомним, что Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов проходит в Пскове с 17 по 19 мая при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Главная цель Форума – обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех уровней.

К участию в Форуме приглашены представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей. Подробнее узнать о программе Форума можно тут.

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