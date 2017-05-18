Григорий Рапота: Возможности для приграничного сотрудничества есть всегда

10:46, 18 мая 2017, ПАИ

Возможности для приграничного сотрудничества есть всегда, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-го Международного форума приграничных регионов, который проходит 18 мая в Пскове.

«У нас все выступления и сейчас, и в советские годы начинаются со слов про непростое время, такое ощущение, что мы живем в атмосфере постоянной катастрофы», - заметил Григорий Рапота.

По его мнению, можно вести диалог на уровне народной дипломатии - человеческих контактов. «Нам никто не препятствует взаимодействовать в сфере науки. Есть огромное поле деятельности для взаимодействия в этой сфере. Естественно, экономика во всех ее проявлениях», - добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что в приграничном сосуществовании есть вещи инфраструктурного порядка, которые создают условия для сотрудничества - транспорт, дороги, граница.

Напомним, что Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов проходит в Пскове с 17 по 19 мая при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Главная цель Форума – обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех уровней.

К участию в Форуме приглашены представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей. Подробнее узнать о программе Форума можно тут.