Рейтинг аварийных дорог Псковской области подготовили активисты ОНФ

14:03, 18 мая 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области подготовили рейтинг голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» за полугодие. На сегодняшний день на карте «убитых» дорог псковичи поставили 134 отметки с обозначением аварийных участков городских дорог в областном центре, 25 отметок по участкам дорог в городе Великие Луки и 44 отметки – по дорогам области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

После презентации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале на региональном уровне жители области и общественники активно включились в работу по заполнению карты.

По Пскову лидером голосования стала улица Литейная. «Данная улица вся разбита, ехать по ней невозможно, дорога в таком состоянии пребывает уже несколько лет. Данная дорога связывает городской район Запсковье с объездной дорогой. Также по ней пролегает короткий путь в областной центр с трассы Санкт-Петербург – Киев. На карте за улицу Литейная проголосовали 182 человека», - отметили в ОНФ.

По городу Великие Луки, второму по величине в Псковской области, лидерами голосования стали две улицы, набравшие наибольшее количество голосов. Это улица Вокзальная, где дорожное покрытие в ямах и провалах, и проспект Ленина на перекрестке с Октябрьским проспектом, где также образовались ямы.

По остальным дорогам региона первую строчку рейтинга заняли два участка. В их числе дорога 58K-326, расположенная в Печорском районе и проходящая от поселка Тайлова до перекрестка с трассой А-212/E77. Данный участок дороги проходит по территории Паниковской волости Печорского района. В волости проживают более 700 жителей. Медики, пожарные и полиция из Печор не могут оперативно добраться на место вызова. Кроме того, санитарное обслуживание придорожной полосы проводится нерегулярно. На обочинах дороги разбросан мусор – пустые бутылки, банки, бумажная и пластиковая упаковка, также придорожная полоса заросла кустарниками и деревьями, а ветки, которые были срезаны два года назад, так и лежат большими кучами.

Еще одна дорога 58К-018 от города Порхова до поселка Бежаницы также стала лидером голосования. На протяжении многих лет ее безуспешно латают, а к весне она вновь становится негодной для проезда.

«Мы направили предложения, поступившие от жителей Псковской области, в адрес глав администраций муниципальных образований, чтобы в дальнейшем они были учтены при проведении ремонтных работ и включены в планы ремонта на 2017-2018 гг. и последующие годы», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.