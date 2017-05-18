Посол России в Латвии поблагодарил администрацию Псковской области за поддержку межрегионального сотрудничества

10:59, 18 мая 2017, ПАИ

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов поблагодарил администрацию Псковской области за поддержку межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-го Международного форума приграничных регионов, который проходит 18 мая в Пскове.

Евгений Лукьянов отметил, что развитие контактов между приграничными регионами приобретает особое значение, в этой сфере наблюдается позитивная динамика. «Это модель успешного и позитивного диалога между РФ и ЕС», - заявил он и сообщил, что в рамках форума будут подписаны несколько соглашений, нацеленных на наращивание сотрудничества в данном направлении.

«Уверен, что несмотря на мировой кризис и геополитическую обстановку контакты между регионами будут расширяться, так как эта сфера меньше всего подвержена политическим конъюнктурам», - заключил посол.

Напомним, что Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов проходит в Пскове с 17 по 19 мая при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Главная цель Форума – обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех уровней.

К участию в Форуме приглашены представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей. Подробнее узнать о программе Форума можно тут.