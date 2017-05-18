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Спорт

Из-за аварии в Псковской области оказалось под угрозой участие гонщика Алексея Лукьянюка в Чемпионате Европы по ралли

Из-за ДТП, произошедшего на учебно-тренировочных сборах перед третьим этапом Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017»,  оказалось  под угрозой участие пилота Алексея Лукьянюка в Чемпионате Европы по ралли [ERC – European Rally Championship]. Об этом сообщает  штурман Алексея Лукьянюка Алексей Арнаутов в социальных сетях.

На фото: Алексей Лукьянюк

На официальном сайте Алексея Лукьянюка отмечается, что его состояние оценивается как  средней тяжести. У спортсмена - перелом пяточной кости левой ноги, перелом правого надколенника, перелом костей таза, перелом крестцовых позвонков, сильный ушиб легких, но на двигательные функции организма данные травмы повлиять не должны. В ближайшее время планируется проведение плановых операций. 

На фото: Никита Гергель (фото kramar-motorsport.ru)

Никита Гергель находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. У него  открытые переломы голеней, ожог 17% поверхностей тела (ног), потеря крови. В клинике Санкт-Петербурга ему провели операцию.

Напомним, что 17 мая в Новосокольническом районе произошло столкновение двух гоночных автомобилей.  Одним из них управлял Алексей Лукьянюк, в штурманском кресле находился Никита Гергель – бронзовый призёр Чемпионата России по ралли 2016 года.  Во второй машине ехали московичи, гонщики с большим стажем Вячеслав Кучеров и Алексей Лядухин.

В результате ДТП Алексей Лядухин погиб на месте. Остальные спортмены были доставлены в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля доставили вертолётом в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеславом Кучеровым был направлен реанимобиль из Москвы.

На фото: Вячеслав Кучеров

Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Лукьянюк/Гергель выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух  промежуточных постах связи. Ведется расследование произошедшего.  

На фото: Алексей Лядухин

Добавим, что Алексей Лукьянюк – мастер спорта международного класса, победитель Кубка России по ралли в классе 2000Н 2011 года,  победитель в классе 3 на этапе чемпионата мира по ралли Neste Oil Rally Finland 2013, бронзовый призер чемпионата Латвии в классе N4  2013 года, чемпион России по ралли в классе N4, абсолютный чемпион России по ралли 2014 года, чемпион Эстонии по ралли в классе N4 (EMV2), абсолютный чемпион Эстонии по ралли 2014 года, единственный в мире пятикратный обладатель трофея  FIA ERC Colin McRae Flat Out Trophy, победитель этапа чемпионата Европы – auto24 Rally Estonia 2015 (Эстония),  победитель этапа чемпионата Европы – Rally Du Valley 2015 (Швейцария), «бронзовый» призер чемпионата Европы 2015 года и «серебряный» в сезоне 2016 года.

В этом году Алексей Лукьянюк провёл два старта на Чемпионате России по ралли в качестве штурмана. Обе гонки завершились победой. В начале мая Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов выиграли этап Чемпионата Европы по ралли -   Rally Islas Canarias

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