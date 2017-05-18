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Экономика

Соглашение о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству между Россией и Эстонией подписано в Пскове

В ходе 3-го Международного форума приграничных регионов, который проходит 18 мая в Пскове, Правительства Российской Федерации и Эстонской Республики подписали соглашение о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Документ подписали заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский и министр государственного управления Эстонии Михаил Корб, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Корб отметил, что форум позволяет определить перспективы тесного сотрудничества между приграничными регионами. «Сотрудничество в рамках программ «Эстония – Латвия – Россия» было очень успешным. Всего было поддержано около 50 проектов с бюджетом порядка 60 млн евро», - рассказал он. 

Министр государственного управления Эстонии добавил, что соглашение даст дополнительную платформу для ведения скоординированной деятельности, направленной на устойчивое развитие регионов. «Мы сможем сосредоточиться на экологическом, туристическом взаимодействии, на взаимодействии и сотрудничестве в кризисных ситуациях», - заключил Михаил Корб.

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