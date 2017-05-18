Колбаса Великолукского мясокомбината пришлась по вкусу Валентине Матвиенко

11:07, 18 мая 2017, ПАИ

18 мая перед открытием 3-го Международного форума приграничных регионов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Псковской области Андрей Турчак посетили выставку псковских товаропроизводителей, которая развернулась в фойе спортивно-развлекательного центра «Простория». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на выставке представлены ведущие бренды псковской промышленности, продукция фермеров и ремесленников.

В ходе осмотра гости узнали, как псковский производитель травяных чаев заготавливает Иван-чай, а псковские гончары рассказали гостям о сохранении псковских традиций в производстве керамических изделий. Валентина Матвиенко ознакомилась с ассортиментом завода и посоветовала поставлять гончарную продукцию в Москву. Также высокой оценки спикера Совфеда удостоились шпагатные изделия.

Валентина Матвиенко попробовала на прочность резиновые сапоги завода «Псковполимер», посмотрела новые модели мужских костюмов «Трувор» от швейной фабрики «Славянка». Попробовав колбасу одного из лидеров мясоперерабатывающей промышленности региона - Великолукского мясокомбината, председатель верхней палаты российского парламента сказала: «Вкусная!».

Глава Пскова Иван Цецерский у стенда с продукцией завода «Гончар» отметил: «Образы князя Александра Невского и великой княгини Ольги – это чисто русские образы, бренды Пскова. Такие сувениры популяризируют историю нашего края».

Напомним, Форум приграничных регионов проходит в Пскове с 17 по 19 мая. Основной задачей мероприятия является выработка решений по формированию благоприятного инвестиционного климата в приграничных регионах Российской Федерации, использование возможностей приграничного положения территорий, обмен опытом по реализации проектов международного и межрегионального сотрудничества в различных сферах экономики.