Интеллектуальную игру провели волонтеры псковского Красного Креста в Красногородской школе

14:18, 18 мая 2017, ПАИ

На третий, завершающий день благотворительного автопробега, посвященного 150-летию Российского Красного Креста, его участники посетили город Красногородск, где для учащихся городских школ молодежные добровольцы организовали «Красный Квест» – интеллектуальную игру по мотивам деятельности учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

Волонтеры провели в ГБОУ «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - игру по станциям «Агрошкола» игру по станциям. Участникам игры были предложены семь станций, расположенных на пришкольной территории.

На этих станциях участники продемонстрировали свои знания по здоровому образу жизни, истории Движения Красного Креста и пробовали применить правила использования положений Женевских конвенций для решения ситуационных задач.

В частности, на станции «Минное поле» детям необходимо было провести своего товарища с завязанными глазами по участку с растяжками, не задевая их, а на станции оказания медпомощи команда лечила условного пострадавшего с различными травмами – переломы, рубленые раны, поражение электротоком. Помимо этого, ребята могли проверить свои знания на станции «Символы», где им предстояло сориентироваться в различных международных символиках крупных организаций, таких как Красный Крест, ООН, ОБСЕ, аптеки, скорая помощь и другие.

Кроме того, командам была предложена бонусная станция, где они должны были, используя пальчиковые краски только двух цветов на выбор, изобразить плакат на тему «150 лет Российскому Красному Кресту».

В соревнованиях приняли участие семь команд из числа учащихся Красногородской средней школы, специальной школы-интерната и Агрошколы. Победителем квеста стала команда «Апельсины» из МБОУ «Красногородская средняя школа», которая набрала 361 балл из 371 возможных. Все участники получили сладкие подарки от Красного Креста и дипломы.

«Псковский Красный Крест благодарит за содействие в организации этого дня благотворительного автопробега администрацию Псковской области, колледж ПсковГУ, Академию ФСИН, дирекцию Красногородских школ и председателя Красногородского местного отделения Валентину Вишнякову», - отметили в учреждении.

Напомним, что благотворительный автопробег стартовал 15 мая и посетил Пустошкинский, Пыталовский и Красногородский районы. В юбилейных мероприятиях приняли участие свыше 750 человек.