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Общество

Цирковое представление, спектакль, художественный мастер-класс и открытие выставки состоялись в первый день «Другого искусства»

17 мая в Пскове состоялось открытие Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль стартовал с уличного представления первого цирка для хулиганов «Упсала-цирка». Артисты в цветных костюмах зайцев выполняли акробатические трюки, цирковые номера, танцевали и общались с публикой.

Фото: Андрей Кокшаров

«Упсала-Цирк» - единственный в мире цирк для хулиганов, – социально-культурный проект, который существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. В нем занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особенностями в развитии. В «Упсала-Цирке» они получают опыт, альтернативный уличной жизни, и возможность изменить свой жизненный сценарий.

После представления зрители переместились в Детский парк, где начался мастер-класс от художников музея «Царскосельская коллекция». На больших пластиковых панелях дети и взрослые рисовали акварельными красками.

Фото: Андрей Кокшаров

После того, как панели разрисовали, их собрали в большие кубы, которые сейчас находятся в парке. Там они останутся до конца фестиваля. А после «Другого искусства» переедут в интернаты для людей с особенностями развития и ЦЛП.

Позднее, в 17:30, в фойе Псковского драмтеатра состоялось открытие выставки скульптуры и графики «Красота на ощупь». На презентации были представлены работы слепоглухого скульптора Александра Сильянова и графика слепоглухого художника Олега Зиновьева.

Фото: Андрей Кокшаров

Официальное открытие «Другого искусства» началось с выступления камерного хора «Кантилена», учащихся детской театральной школы-мастерской «Гвозди» и специальной (коррекционной) школы № 5 города Пскова. На языке жестов в сопровождении хора ребята исполнили композицию «Цветные сны» из кинофильма «Мери Поппинс, до свидания». После выступления с приветственным словом на сцену вышла председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Андрей Кокшаров

В открытии фестиваля также приняли участие советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов, посол Германии в России Ханс-Фридрих фон Плетц, губернатор Псковской области Андрей Турчак, советник губернатора, директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, руководитель Псковского ЦЛП Андрей Царев.

Фото: Андрей Кокшаров

Завершился вечер спектаклем от интегрированного театра-студии «Круг» - «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия». Режиссер Наталья Попова рассказала зрителям, что этот спектакль – импровизационное, пластическое исследование учеников, актеров студии.

Фото: Андрей Кокшаров

«Спектакль исследует понятие «ближнее пространство» – пространство вытянутой руки, наше прайвеси, которое мы переживаем или как зону собственного комфорта, или как пространство доверия. В основу спектакля легли краткие истории, темы, образы предложенные и рассказанные без слов теми людьми, для которых «ближнее пространство» – единственно возможное для общения», - объяснила Наталья Попова.

Фото: Андрей Кокшаров

Напомним, что фестиваль «Другое искусство» продлится до 20 мая. С подробной программой можно познакомиться тут.

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