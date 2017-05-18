Александр Цыбульский: Псковская область - один из лидеров приграничного сотрудничества в России

11:24, 18 мая 2017, ПАИ

Псковская область - один из лидеров приграничного сотрудничества в России, заявил заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, выступая 18 мая на 3-м Международном форуме приграничных регионов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В первую очередь я говорю о программе «Эстония - Латвия - Россия». Из 50 проектов программы 25 реализовывалось на территории области - это и дендропарк, и очистные сооружения в Чудском регионе, и другое, - сказал Александр Цыбульский. - Речь можно вести и об использовании Особой экономической зоны. Псковская ОЭЗ - молодая, но уже сегодня насчитывает шесть резидентов, четыре из них - из зарубежных стран».

В целом он отметил: «Приграничное сотрудничество - разрыв шаблона. Когда мы говорим о приграничье, в голову приходят картинки депрессивных регионов, удаленных от промышленных центров. Думаю, наша основная задача - сломать этот шаблон и сказать о том, что приграничное сотрудничество может стать точкой экономического роста и дополнительным конкурентным преимуществом для приграничного региона. И пример Псковской области может быть показательным».

Александр Цыбульский считает, что администрация Псковской области прикладывает большие усилия, чтобы активизировать социально-экономическое развитие региона.