Валентина Матвиенко положительно оценила благоустройство Пскова

11:40, 18 мая 2017, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила благоустройство Пскова. «Город изменился и похорошел, он благоустроен, появились новые культурно-социальные проекты, спортивные проекты», - заявила она в ходе пресс-подхода в рамках 3-го Международного форума приграничных регионов, который проходит в Пскове 18 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Знаю, что есть и проблемы, не бывает регионов без проблем. Но огромные усилия по приведению в порядок региональных дорог были сделаны, я много бываю в регионах и могу сказать, что даже в сравнении с другими регионами Псков выглядит достойно», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она также сказала, что в рамках форума все убедились, какое стремление у регионов России, руководителей, людей развивать отношения, «и никакие санкции не могут этому помешать. Председатель Совета Федерации добавила, что приграничное сотрудничество в наименьшей степени подверглось сокращению, поэтому, по её словам, нужно поддерживать стремление территорий к взаимодействию.

«Оно наименее политизировано, это желание людей сотрудничать, встречать, общаться, реализовывать взаимовыгодные проекты. Снятие барьеров крайне важно для развития взаимовыгодного сотрудничества», - отметила Валентина Матвиенко.