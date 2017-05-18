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Общество

Валентина Матвиенко положительно оценила благоустройство Пскова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила благоустройство Пскова. «Город изменился и похорошел, он благоустроен, появились новые культурно-социальные проекты, спортивные проекты», - заявила она в ходе пресс-подхода в рамках 3-го Международного форума приграничных регионов, который проходит в Пскове 18 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Знаю, что есть и проблемы, не бывает регионов без проблем. Но огромные усилия по приведению в порядок региональных дорог были сделаны, я много бываю в регионах и могу сказать, что даже в сравнении с другими регионами Псков выглядит достойно», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она также сказала, что в рамках форума все убедились, какое стремление у регионов России, руководителей, людей развивать отношения, «и никакие санкции не могут этому помешать. Председатель Совета Федерации добавила, что приграничное сотрудничество  в наименьшей степени подверглось сокращению, поэтому, по её словам, нужно поддерживать стремление территорий к взаимодействию.

«Оно наименее политизировано, это желание людей сотрудничать, встречать, общаться, реализовывать взаимовыгодные проекты. Снятие барьеров крайне важно для развития взаимовыгодного сотрудничества», - отметила Валентина Матвиенко.  

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