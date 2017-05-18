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Политика

Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества

«Никакие ограничения не влияют на развитие добрососедских отношений и развитие проектов приграничного сотрудничества», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе пресс-подхода на третьем 3-м Международном форуме приграничных регионов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что проекты приграничного сотрудничества продолжают работать, российский капитал присутствует  и в Белоруссии, и в Эстонии, и в Латвии.

Он также остановился на вопросе реконструкции подходов к  пунктам пропуска на границе, заметив, что работы ведутся и со стороны России, и со стороны соседних государств. «Мы находимся в балансе, и до 2022 года все подходы к пунктам пропуска будут обустроены, пропускная способность их увеличится», - заключил  Андрей Турчак.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с губернатором, заметив, что «решения, которые озвучивают политики высокого уровня, затрагивают лишь кроны деревьев, но это не отражает мнения бизнеса, простых людей», что подтверждает формат приграничного сотрудничества. «Никакие санкции не меняют мнения людей и их настроение, - заявила она. - Мы будем развивать сотрудничество.  Санкции - явление временное, а корневые основы наших взаимоотношений ничего изменить не может».

Напомним, что Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов проходит в Пскове с 17 по 19 мая при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Главная цель Форума – обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех уровней.

К участию в Форуме приглашены представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей. Подробнее узнать о программе Форума можно тут.

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