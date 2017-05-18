Творческие мастер-классы открыли второй день фестиваля «Другое искусство» в Пскове

14:13, 18 мая 2017, ПАИ

Второй день Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» открыли творческие мастер-классы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мастер-классы прошли с 10:00 до 13:00 в Галерее «Цех» и фойе Псковского театра драмы. С утра гости «Другого искусства» принимали участие в музыкальном мастер-классе Беате Тайссен (Герания), Беверли Патриции Уорнер (Великобритания) и Клауса Хёрта (Германия). В пресс-службе напомнили, что этот состав музыкантов выступит 19 мая на концерте «Воздух-джаз».

Кроме того, в фойе Псковского театра драмы сегодня днем псковичи смогут посмотреть эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», подготовленный театральной студией «Я и Ты» (Псков). Там же состоится театральный мастер-класс режиссера особого театра из Санкт-Петербурга Петра Ефимова, а также лекция «Мифологический подход в работе в группе», которую проведет Валентин Люненко.

С 13:00 до 16:00 в Галерее «Цех» проходит мастер-класс по гончарному делу от мастерской «Особая керамика» (Москва), на котором можно попробовать поработать на гончарном круге и под руководством мастера создать свой авторский сосуд — горшочек, вазу, тарелку или подсвечник. «Этот мастер-класс дает возможность соприкоснуться с традиционной технологией изготовления посуды, которая знакома всем нам по археологическим раскопкам и историческим музеям», - отметили в пресс-службе.

Также в 15:00 на малой сцене Псковского театра драмы покажут спектакль «Забытые сказки» интегрированного театра-студии «Круг II» Москва. Дополнительные билеты можно приобрести в кассе театра.

В 17:00 в фойе театра камерный хор из Санкт-Петербурга, актеры театральной школы-мастерской «Гвозди» и ученики школы №5 и Галина Ушакова будут исполнять песни и читать стихи на жестовом языке. Галина Ушакова - одна из немногих слепоглухих, владеющих литературным художественным жестовым языком, входит в состав Совета Регионов, созданного слепоглухими людьми в России.

Кроме того, в 18:00 уже знакомый псковичам «Упсала-цирк» на большой сцене Псковского театра драмы покажет спектакль «Бонифаций». В постановке участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна.

Завершит второй фестивальный день кинопоказ фильма «Каждый 88», который начнется в 19:00 в малом зале Городского культурного центра.

Вход на мастер-классы, выставки и кинопоказы свободный (без билетов). Вход на спектакли по бесплатным пригласительным билетам. Дополнительные билеты появятся сегодня в кассе Псковского драмтеатра.