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Общество

Администрация Псковской области и Совет развития Рижского региона планирования договорились о сотрудничестве

Администрация Псковской области и Совет развития Рижского региона планирования (Латвия) договорились о сотрудничестве в социально-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. Соответствующее соглашение сроком на 5 лет подписали 18 мая губернатор Псковской области Андрей Турчак и председатель Совета развития Рижского региона планирования Дагнис Страубергс в рамках Третьего ежегодного международного Форума приграничных регионов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Предусмотренное соглашением сотрудничество будет осуществляться путем взаимодействия на договорной основе хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Псковской области и Рижском регионе планирования. Речь идет о реализации совместных научно-технических и культурно-гуманитарных программ и проектов, обмене информацией, развитии связей и сотрудничества между органами местного самоуправления, организациями, агентствами и ассоциациями, торгово-промышленными палатами.

Документ предполагает содействие в организации ярмарок, выставок, семинаров, круглых столов в Псковской области и Рижском регионе планирования, участие организаций сторон в различных программах и проектах, в том числе и в Программе приграничного сотрудничества «Латвия — Россия 2014 — 2020», а также разработку и реализацию совместных инвестиционных проектов и других способствующих сотрудничеству мероприятий.

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