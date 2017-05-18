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Общество

«Инициатива Псков» и администрация города объединили усилия для подготовки к Ганзе-2019

Протокол о намерениях между Общественно-полезным союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» и Псковом о сотрудничестве в 2017-2019 годах подписали 18 мая председатель союза Клаус Эберль и глава города Иван Цецерский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, церемония прошла в рамках Третьего ежегодного международного Форума приграничных регионов.

Таким образом, стороны объединили свои усилия для реализации совместных проектов в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

Одним из совместных мероприятий станет международный велопробег по маршруту Вассенберг — Росток — Псков. Он состоится в июне 2018 года и призван привлечь внимание к Международным Ганзейским дням в Пскове. Кроме того, в Ростоке состоится акция передачи эстафеты проведения Международных Ганзейских дней Пскову.

Стороны также договорились об информировании Ганзейских городов о Международном фестивале «Другое искусство» с тем, чтобы привлечь к участию в фестивале творческие группы и коллективы людей с ограниченными возможностями накануне Ганзы-2019.

«Инициатива Псков» также готова оказать финансовую поддержку в создании полной доступности памятника «Два капитана» в Детском парке, предусмотренном для проведения «Детской Ганзы».

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