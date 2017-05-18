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Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что создание особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области даст толчок развитию экономики и повышению благосостояния региона. Об этом она заявила в ходе пресс-подхода 18 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«ОЭЗ - новый для России проект, есть плюсы и минусы, но в Псковской области есть хорошие перспективы по реализации этого проекта. Я полагаю, что этот проект даст толчок развитию экономики, повышению благосостояния области», - сказала спикер СФ.

По ее мнению, губернатор Андрей Турчак сделал важное дело, когда инициировал создание ОЭЗ промышленного типа. «Это важное решение, это важный инструмент и локомотив для экономического развития, привлечения инвестиций, создание благоприятных условий для наших партнеров. Государство создает комфортную инфраструктуру, затем приходят резиденты. Инфраструктура создана, возможность подключения к ней существует, вложены частные инвестиции в два проекта, которые реализуются. Сейчас пойдет активный процесс вовлечения резидентов в эту зону. Эффективность отдачи финансовых средств выходит на первое место - отдача на вложенные инвестиции должна быть многократной», - сказала Валентина Матвиенко.

В свою очередь заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский отметил, что ОЭЗ «Моглино» молодая, и за короткий период пришли уже пять резидентов, сегодня их станет уже шесть. «Это говорит о востребованности этого инструмента для иностранных европейских инвесторов. Эта зона имеет шанс стать одной из лучших», - сказал он. «И станет, не сомневайтесь», - отреагировал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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