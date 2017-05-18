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Общество

Соглашения о сотрудничестве подписали муниципалитеты Псковской области и Латвии

Муниципальные образования Псковской области и Латвийской Республики подписали соглашения о сотрудничестве. Соответствующие документы составлены между администрацией Порховского района и Добельской Думой, администрацией Пыталовского района и Вилякской Думой, администрацией Печорского района и муниципалитетом Алуксне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Церемония подписания состоялась 18 мая на Третьем ежегодном международном Форуме приграничных регионов в Пскове.

Соглашения между муниципалитетами будут способствовать развитию и укреплению дружеских связей и традиций культурного общения, налаживанию и последующему расширению сотрудничества в областях экономики, образования, культуры, спорта, туризма, защиты среды и социальной сферы, продвижению новых продуктов и услуг на основе местных ресурсов. Речь идет о реализации проектов в рамках Программы приграничного сотрудничества европейского инструмента соседства и партнерства. В частности, стороны намерены организовывать деловые встречи руководства и делегаций, совместные мероприятия, поддерживать инициативы по установке взаимных контактов между предпринимательскими структурами, оказывать содействие в организации совместных производств и предприятий, осуществлять обмен опытом по внедрению новых технологий, разрабатывать и осуществлять совместные программы и проекты.

Договоры заключены сроком на 5 лет.

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