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Культура

Все три дня Ганзы в 2019 году в Пскове будет идти опера «Псковитянка»

Все три дня Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году будет идти опера «Псковитянка». Об этом сообщил глава города Иван Цецерский 18 мая на Ганзейском экономическом форуме в рамках Форума приграничных регионов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что о трехдневном показе город договорился с Министерством культуры РФ. «Цена будет щадящая, чтобы смогли посетить все желающие», - добавил он.

Также Иван Цецерский озвучил слоган псковской Ганзы: «Путь навстречу». «Это очень актуально сегодня», - прокомментировал он.

Кроме того, глава Пскова рассказал, что полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин поддержал упрощение перехода государственной границы для иностранных групп, которые примут участие в Ганзе.

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