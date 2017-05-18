Завершающие дебаты предварительного голосования «Единой России» в Пскове пройдут на четырёх площадках

13:33, 18 мая 2017, ПАИ

Завершающие дебаты предварительного голосования в Пскове состоятся в погранично-таможенно-правовом лицее, многопрофильном лицее № 4, социально-экономическом лицее № 21 имени Героя России С. Самойлова и Городском культурном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В частности, 20 мая дебаты пройдут на двух площадках. В 11:00 и 13:00 в МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» (улица Алтаева, дом 2) встретятся участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15. Они обсудят темы: «Молодёжная политика и спорт» и «Экономика и промышленность».

В числе участников дебатов: горожанин Гамлет Арутюнян, председатель Псковского регионального союза профсоюзных организаций «Соцпроф» Игорь Балабуст, пенсионер Константин Вересов, генеральный директор ООО «Центр кровельных систем» Денис Иванов, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Калинин, заместитель директора ООО «Домоуправление № 8» Дмитрий Москвичев, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника № 3» Галина Неваленная, директор ООО «Инициатива» Елена Петрова, директор ООО Мастерская «Преображение» Светлана Юшина.

Также в 11:00 и 13:00 в МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» (улица Коммунальная, дом 30) встретятся участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. Темы для обсуждения: «Городская среда», «Экономика и промышленность».

Участники: директор ООО «Псков Медиа» Елена Полонская, тренер ДЮСШ «Ника» Сергей Мусиенко, заместитель директора ГОУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Павел Зюраков, педагог ГБПОУ ПО «Псковский профессиональный колледж технологии и сервиса» Ирина Саманчук, директор ООО «ГНБ-Строй» Дмитрий Яковлев, заместитель директора МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» Денис Матвеев.

21 мая дебаты также запланированы на двух площадках. В 11:00 и 13:00 в МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова» (Сиреневый бульвар, дом 15) пройдут дебаты по предварительному голосованию по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Они обсудят темы: «Экология и защита окружающей среды», «Поддержка социально-незащищённых слоёв населения».

В дебатах примут участие: директор ООО «Базовый Элемент» Дмитрий Барабанов, заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов, студент Илья Лавриненко, слесарь-сантехник ООО «Газпромтрансгаз» Сергей Лавриненко, заместитель руководителя Регионального исполкома партии «Единая Россия» Галина Никитина, директор ООО «Модуль Псков» Игорь Якубовский.

Четвертой точкой дебатов станет МБУК «Городской культурный центр» (площадь Победы, дом 1) Мероприятия пройдут также в 11:00 и 13:00, где встретятся участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. Темы для обсуждения: «Молодёжная политика и спорт» и «Экономика и промышленность».

Участниками станут: исполнительный директор ООО «Футбольный клуб «Псков – 747» Александр Коновалов, заместитель начальника комитета администрации Псковской области Мария Лисенкова, торговый представитель ООО «Ивица» Максим Любичанковский, генеральный директор ООО УО «Десятый район» Виктор Петров, руководитель Региональный исполком ОНФ в Псковской области Григорий Турчин, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Ольга Ширнина.

Напомним, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.