Дополнительные билеты на спектакли фестиваля «Другое искусство» появились в кассе псковского драмтеатра
В кассе Псковского драмтеатра появились дополнительные билеты на спектакли, которые состоятся 18 мая в рамках фестиваля «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В частности, получить бесплатные пригласительные билеты можно на спектакль «Забытые сказки», который покажут сегодня на малой сцене Псковского театра драмы в 15:00.
Также псковичи смогут получить бесплатные билеты на спектакль «Бонифаций» от первого цирка для хулиганов «Упсала-цирка». Он состоится сегодня в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться тут.