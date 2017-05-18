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Общество

Дополнительные билеты на спектакли фестиваля «Другое искусство» появились в кассе псковского драмтеатра

В кассе Псковского драмтеатра появились дополнительные билеты на спектакли, которые состоятся 18 мая в рамках фестиваля «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, получить бесплатные пригласительные билеты можно на спектакль «Забытые сказки», который покажут сегодня на малой сцене Псковского театра драмы в 15:00.

Также псковичи смогут получить  бесплатные билеты на спектакль «Бонифаций» от первого цирка для хулиганов «Упсала-цирка». Он состоится сегодня в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться тут

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