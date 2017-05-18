0
13:12
Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в новом фильме Андрея Звягинцева
12:48
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
12:09
Точность измерений спасёт природу
10:49
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:47
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:46
Уличное представление «Упсала-цирка» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:49
Жить жизнью города: Уличная мебель
Еще новости
Общество

Распространение наркотиков обсудили в Псковской областной библиотеке

В Псковской областной библиотеке прошел День информации из цикла «Медики советуют». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед студентами колледжа Псковского государственного университета, Псковского кооперативного техникума выступила заведующая отделением по организации и координации ГБУЗ Псковской области «Областной центр медицинской профилактики» Ирина Гайдук.

Она провела занятие по теме «Психологические механизмы приобщения молодежи к потреблению наркотических средств». Участникам предлагалось ответить на вопрос «почему молодежь легко соглашается на предложение употребить психоактивные вещества», оценить причины и последствия их употребления, определить, где проходит грань между интересом и последствиями.

Кроме того, студенты посмотрели учебно-художественный фильм «Все приличные люди», созданный их ровесниками из Санкт-Петербурга. В интерактивной форме прошло обсуждение сюжета и поведение героев фильма, молодые зрители пытались дать оценку их действиям, рассуждали о том, что привело их к совершению поступков, каковы их последствия.

Ирина Гайдук напомнила учащимся, что у них всегда есть свобода в совершении поступков и выборе форм поведения в сложных ситуациях, поделилась информацией о том, куда можно обратиться, если нужна помощь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в новом фильме Андрея Звягинцева
18 мая 2017
Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в новом фильме Андрея Звягинцева
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
18 мая 2017
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
Точность измерений спасёт природу
18 мая 2017
Точность измерений спасёт природу
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Уличное представление «Упсала-цирка» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Уличное представление «Упсала-цирка» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На сайте ПАИ началось голосование за участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
18 мая 2017
На сайте ПАИ началось голосование за участниц конкурса «Миссис Псков – 2017» 2
Александр Седунов: Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова
17 мая 2017
Александр Седунов: Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова 1

Идет загрузка...