Распространение наркотиков обсудили в Псковской областной библиотеке

13:16, 18 мая 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке прошел День информации из цикла «Медики советуют». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед студентами колледжа Псковского государственного университета, Псковского кооперативного техникума выступила заведующая отделением по организации и координации ГБУЗ Псковской области «Областной центр медицинской профилактики» Ирина Гайдук.

Она провела занятие по теме «Психологические механизмы приобщения молодежи к потреблению наркотических средств». Участникам предлагалось ответить на вопрос «почему молодежь легко соглашается на предложение употребить психоактивные вещества», оценить причины и последствия их употребления, определить, где проходит грань между интересом и последствиями.

Кроме того, студенты посмотрели учебно-художественный фильм «Все приличные люди», созданный их ровесниками из Санкт-Петербурга. В интерактивной форме прошло обсуждение сюжета и поведение героев фильма, молодые зрители пытались дать оценку их действиям, рассуждали о том, что привело их к совершению поступков, каковы их последствия.

Ирина Гайдук напомнила учащимся, что у них всегда есть свобода в совершении поступков и выборе форм поведения в сложных ситуациях, поделилась информацией о том, куда можно обратиться, если нужна помощь.