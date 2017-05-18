Манфред Шюркамп: Ганзейское движение — иструмент для преодоления санкций

12:29, 18 мая 2017, ПАИ

Почетный член и член президиума Международного ганзейского союза новейшего времени Мартин Шюркамп сегодня в Пскове в ходе заседания «Экономического Ганзейского форума», который проходит в рамках 3-го ежегодного международного «Форума приграничных регионов» заявил, что ганзейское движение является инструментом, который позволяет преодолевать антироссийские санкции.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, г-н Шюркамп упомянул выступление главы Пскова Ивана Цецерского, говорившего о мешающих развитию сотрудничества санкциях, и заметил: «Ганзейское движение — как раз инструмент, позволяющий преодолевать санкции. В 2013 году была создана «Бизнес-ганза». В ней участвуют и российские города. Мы организовываем бизнес-туры, в том числе в Россию. Если мы все настроены позитивно, то все получится».

Также представитель Международного ганзейского союза отметил перемены в городе: «Приезжая в Псков, я вижу, что город каждый раз меняется. Многое ремонтируется, появляются зоны отдыха. Город готовится к Ганзе [Международные ганзейские дни пройдут в Пскове в 2019 году — ПАИ]».

Наконец, Мартин Шюркамп пообещал посодействовать включению новых псковских кемпингов в европейские туристические каталоги: «Я познакомился с предпринимателями, которые строят кемпинги высокого уровня к Ганзе. В этом направлении в России не много вариантов. Уверен, что это предложение заинтересует европейцев. Я обещал им встретиться с инспекторами европейского каталога, чтобы псковские кемпинги были в него занесены».