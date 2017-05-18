Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко

12:48, 18 мая 2017, ПАИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поручила повысить заработную плату сотрудников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. 18 мая она посетила учреждение вместе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валентина Матвиенко и Андрей Турчак побывали на одном из занятий в центре, и председатель Совета Федерации пообщалась с преподавателями. Она уточнила, какую зарплату получают педагоги ЦЛП, и узнала, что преподаватель зарабатывает порядка 20 тысяч рублей. Валентина Матвиенко отметила, что специалисты таких центров должны иметь более достойную зарплату, и если есть дорожная карта по майским указам президента РФ, то она не должна быть завуалирована. «Мы не должны обманывать педагогов. Приоритеты, определённые президентом, должны быть обязательными к исполнению, особенно в том, что касается педагогов и врачей. Это святые люди, и зарплаты у них должны быть достойные», - подчеркнула председатель Совета Федерации. По её мнению, специалисты таких заведений должны получать зарплату другого уровня. «Я думаю, что губернатор найдет возможность её повысить», - уверена она.

Андрей Турчак пообещал провести анализ и поддержать педагогов Центра лечебной педагогики с помощью введения повышенного коэффициента, а также предусмотреть дополнительные меры для поощрения сотрудников учреждения.

Кроме того, Валентина Матвиенко предложила Псковской области принять региональный закон, в котором был бы прописан статус Центра лечебной педагогики, а также нормативно закреплено его финансирование, чтобы учреждение было защищено законодательно.

Затем Валентина Матвиенко пообщалась с воспитанниками центра, подарила им развивающие игрушки, а также поблагодарила мам, воспитывающих детей, педагогов, медиков и других специалистов центра, которые занимаются социализацией воспитанников. Кроме того, она посетила выставку работ детей из интернатов Латвии, Подмосковья и Псковской области, которая проходит в ЦЛП в рамках фестиваля «Другое искусство». На выставке председателю Совета Федерации подарили картину под названием «Девочка и лошадь».