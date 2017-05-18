Псковская продавщица будет оштрафована за продажу спиртного подростку

15:31, 18 мая 2017, ПАИ

В Пскове в магазине по улице Леона Поземского сотрудники полиции выявили факт продажи спиртного несовершеннолетнему. Продавщица будет привлечена к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве напомнили, что статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлено, что розничная продажа алкоголя несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск такой продукции, есть сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность. За нарушение этого ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16. Кодекса РФ об административных правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкоголя влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Статья 151.1. Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Наказание за это преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До этого к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетнего.