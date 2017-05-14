Повторно севший за руль пьяным водитель задержан в Опочецком районе

15:05, 18 мая 2017, ПАИ

Вечером 17 мая в Опочецком районе на 3-м километре дороги Опочка – Лобово - Мякишево полиция задержала нетрезвого 38-летнего водителя ВАЗ-21063, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.