Сотни судаков, лещей, карасей незаконно выловил житель Гдовского района

13:37, 18 мая 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району пресекли незаконный вылов рыбы в акватории Теплого озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным,17 мая на Теплом озере у деревни Самолва Гдовского района 54-летний местный житель незаконно ловил рыбу с помощью мелкочастиковых заколов.

В ходе рейда этот факт установил инспектор местной рыбоохраны и сообщил о произошедшем в полицию. Прибывшие стражи порядка изъяли у гражданина лодку, снасти, а также улов: 158 судаков, 159 лещей, более тысячи экземпляров плотвы, 638 карасей и другие виды рыб.

Причиненный ущерб устанавливается. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.