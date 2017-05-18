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Общество

Сотни судаков, лещей, карасей незаконно выловил житель Гдовского района

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району пресекли незаконный вылов рыбы в акватории Теплого  озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным,17 мая на Теплом  озере  у  деревни  Самолва  Гдовского района 54-летний местный житель незаконно ловил рыбу с помощью мелкочастиковых заколов.

В ходе рейда этот факт установил инспектор  местной рыбоохраны  и сообщил о произошедшем в полицию. Прибывшие стражи порядка изъяли у гражданина  лодку, снасти, а также улов: 158 судаков, 159 лещей, более  тысячи экземпляров плотвы, 638 карасей и другие виды рыб.

Причиненный ущерб устанавливается. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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